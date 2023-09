Veja aqui as novas datas para plantio de soja, liberadas pelo Mapa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta sexta-feira (15.09) importantes modificações no calendário de semeadura da soja para a safra 2023/24 em cinco estados brasileiros. A Portaria nº 886, emitida pelo Mapa, estabeleceu novas datas para o plantio da oleaginosa, visando atender a demandas específicas de cada região.

Bahia: Na Bahia, o novo período de semeadura da soja foi definido de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2023. Esta revisão resultou na redução da janela de plantio de 100 para 92 dias. A mudança atendeu à solicitação do Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e visa otimizar as práticas de cultivo na região.

Rondônia: Em Rondônia, a Portaria nº 886 também acatou a solicitação do Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, estabelecendo um período único de 100 dias para o estado como um todo. Com isso, os agricultores rondonienses agora podem plantar soja a partir de 11 de setembro até 20 de dezembro de 2023.

Divisão de Soja nos Estados do Sul: No sul do Brasil, o Mapa considerou as solicitações dos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Vegetal, que apontaram a necessidade de aumento nos períodos anteriormente estabelecidos. Essa adaptação no calendário de semeadura busca promover uma melhor adequação das práticas agrícolas à realidade local.

Essas alterações no calendário de semeadura da soja demonstram a flexibilidade e a atenção do Mapa às especificidades de cada região agrícola do Brasil. O objetivo é garantir condições ideais para o cultivo da oleaginosa e, consequentemente, contribuir para o sucesso da safra 2023/24. Agricultores e demais envolvidos no setor devem estar atentos às datas atualizadas para o plantio da soja em seus respectivos estados.

O plantio da soja nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são divididos por regiões. Veja:

Rio Grande do Sul

Sudoeste e Sudeste: 1 de outubro a 18 de janeiro de 2024 – Região 1

Noroeste, Centro-Oeste e Centro-Leste: 1 de outubro a 28 de janeiro de 2024 – Região 2

Nordeste e Região Metropolitana: 1 de outubro a 08 de janeiro de 2024 – Região 3

Santa Catarina

Sul: 13 de outubro a 10 de fevereiro de 2024 – Região 1

Vale do Itajaí, Norte e Oeste: 02 de outubro a 30 de janeiro de 2024 – Regiões 2 e 3

Demais regiões do estado: 02 de outubro a 10 de janeiro de 2024 – Região 4

Paraná

Sudoeste e Centro-Sul: 20 de setembro a 18 de janeiro de 2024 – Região 1

Oeste, Norte e Noroeste: 11 de setembro a 20 de dezembro de 2023 – Região 2

Sudeste, Nordeste, Centro e Região Metropolitana: 17 de setembro a 15 de janeiro de 2024 – Região 3

Veja a tabela completa

Fonte: Pensar Agro