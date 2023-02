Redação EdiCase Veja como a caminhada ajuda a eliminar peso

Se o seu objetivo é emagrecer, mas ainda não tem disposição suficiente para praticar uma corrida nem quer passar horas na academia, fique tranquilo. Isso porque a caminhada também é um bom exercício para quem pretende eliminar peso e queimar as gorduras.

Atividade recomendada para todos

Mais que um exercício aeróbico , a caminhada é uma grande aliada no dia a dia. Isso porque você não precisará de quase nada que ainda não tenha: roupas leves, um tênis adequado e uma garrafinha com água. “Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

Preparativos para a caminhada

O Dr. William Komatsu evidencia que, antes de vestir uma roupinha leve e calçar um tênis macio, qualquer iniciante precisa passar por uma avaliação física e médica a fim de atestar se está apto a realizar a atividade. Após a liberação médica, o passo seguinte é a escolha do local para caminhar. Na rotina frenética das cidades grandes, a academia acaba sendo a opção mais prática e segura. Contudo, exercitar-se ao ar livre pode ser muito mais promissor e prazeroso.

Caminhada ao ar livre

Na academia ou, até mesmo, em casa, andar na esteira pode se tornar um exercício monótono. Pelas ruas e pelos parques, a caminhada é muito mais interativa. A partir do próprio movimento das pessoas e da natureza, qualquer exercício se torna mais interessante. Segundo o fisiologista do exercício, a simples movimentação das coisas ao seu redor passa a ser um dos melhores estímulos que existem.

O Dr. William Komatsu apenas ressalta que é preciso tomar alguns cuidados ao escolher o local da caminhada. “Escolha parques ou locais arborizados, pois estudos atestaram que a poluição diminui a absorção de oxigênio no organismo, reduzindo, assim, o seu desempenho”, sugere.

Período de caminhada

Para quem está começando, o indicado é caminhar entre 10 a 15 minutos, todos os dias da semana. Caso você não tenha disponibilidade de tempo, é preferível realizar a prática no maior número de dias possíveis, assim os resultados virão mais rapidamente. A cada semana, o Dr. William Komatsu sugere aumentar 3 minutos no tempo total do treino, mas esse acréscimo varia de acordo com a disposição e a facilidade de cada um.

Intensidade da caminhada

Depois de um tempo, você sentirá a necessidade de aumentar, também, a intensidade da caminhada. “Mas isso acontecerá naturalmente, o que é um ótimo sinal. Significa que o corpo está acostumado à realização de um exercício e um novo passo pode ser dado”, explica o fisiologista do exercício.

A próxima etapa, portanto, é variar a intensidade, começando a caminhar mais rápido, bem como subir e descer rampas, por exemplo. Outra sugestão é modificar o treino para 3 minutos de caminhada e, em seguida, trotar de 30 segundos a 1 minuto e, depois, voltar a caminhar, refazendo o ciclo. “Nessa nova fase, o indivíduo estará habituando o corpo para uma corrida e diminuindo gradualmente a caminhada”, afirma.

Volte a ter resultados

Com a prática frequente da caminhada, o corpo pode apresentar equilíbrio no metabolismo , sinal de que já está se adaptando ao ritmo. “O ideal nessa fase é começar a acelerar o passo gradativamente, até começar, finalmente, a correr. É importante destacar que essa mudança de uma etapa para outra deve acontecer sempre da forma mais confortável possível, sem forçar o seu limite”, esclarece o fisiologista do exercício.

Fique atento

Os resultados da caminhada e de uma futura corrida são animadores, principalmente quando o coração começa a bater mais rápido. Trata-se de um sinal de que um esforço está sendo realizado. Todavia, é preciso ter cuidado. O Dr. William Komatsu alerta que, embora os batimentos cardíacos devam estar acelerados, a respiração não pode se apresentar muito ofegante. “Isso significa que o limite individual foi ultrapassado”, finaliza.

Fonte: IG SAÚDE