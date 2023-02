Veja como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de SP

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião São Sebastião declarou estado de calamidade pública após estragos gerados pelas fortes chuvas que atingem a região

As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde o último sábado (18) deixaram um rastro de destruição em diversas regiões, além de pontos de alagamento , deslizamentos. Conforme a última atualização do governo do Estado, ao menos 36 pessoas morreram em decorrência das tempestades.

As cidades de Ubatuba , São Sebastião , Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga foram as mais afetadas pelas chuvas.

Além disso, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h desse domingo (19), foram contabilizados 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Para ajudar as pessoas que foram afetadas pelos estragos da chuva , prefeituras e Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão arrecadando doações em dinheiro ou itens básicos.

Veja como ajudar:

Para quem mora na região, a Prefeitura de São Sebastião está arrecadando itens pessoalmente.

O que doar?

Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Materiais de limpeza;

Água sanitária;

Roupas;

Calçados;

Itens de higiene pessoal;

Roupas de cama;

Fraldas infantis e adultas;

Colchões;

Móveis;

Eletrodomésticos;

Ração para pets.

Onde entregar?

Fundo Social (Sede) – Centro

Rua Capitão Luís Soares, 33

Telefone: (12) 3892-4991

Regional Centro

Rua João Cupertino dos Santos, 249

Telefone: (12) 3891-2050

Regional Topolândia

Av. Professor José Machado Rosa, 171

Telefone: (12) 3893-1305

Regional Costa Norte

Rua do Parque, 04

Telefone: (12) 3861-1234

Regional Maresias

Avenida Dr. Francisco Loup, 1316

Telefone: (12) 3865-7094

Regional Boiçucanga

Avenida Walkir Vergani, 36

Telefone: (12) 3865-1550

Regional Juquehy

Rua Maurício Benedito Faustino, 101

Telefone: (12) 3863-1473

Regional Boraceia

Alameda Ribeirão Pires, 339

Telefone: (12) 3861-1981

Para quem está em outros estados

Para as pessoas que estiverem em outros estados, a prefeitura também recebe doações via pix ou transferência bancária.

Titular: Fundo Social de Solidariedade Banco do Brasil Agência: 0715-3 Conta-Corrente: 54708-5

Ou chave pix – CNPJ: 28.086.952/0001-99

Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela também arrecada materiais como colchões, mantas, eletrodomésticos, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Onde doar? Sede do Fundo Social, na rua Guaiamu, 56 – Perequê.

Telefone : (11) 99932-7150.

Guarujá

A Prefeitura de Guarujá recebe produtos de higiene e alimentos não perecíveis.

Onde doar? Ginásio Tejereba, na rua Silvio Daige – Jardim Tejereba.

Caraguatatuba

O Fundo Social da Prefeitura de Caraguatatuba arrecada material de limpeza (demanda mais urgente, neste momento), além de itens de higiene pessoal, roupas (infantis, femininas e masculinas) e roupas de cama e banho.

Onde doar? Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), na Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia.

Fonte: IG Nacional