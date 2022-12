Redação EdiCase Veja como tornar a sua ceia de Natal menos calórica e mais saudável

A ceia de Natal é sinônimo de mesa farta e, muitas vezes, comidas bastante calóricas. Por isso, se alimentar pode parecer um desafio para quem deseja seguir na dieta durante as comemorações de fim de ano. Contudo, é possível preparar pratos saborosos e leves e, assim, não ganhar quilinhos a mais nesta época do ano.

“O ideal é utilizar alimentos ricos em fibras que ajudam na digestão e aumentam a sensação de saciedade”, conta a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga especialista em emagrecimento. Carnes de todos os tipos, como aves de granja, peixes, grãos como feijão, grão-de-bico, soja, amendoim, ovos, além de leite e derivados, podem compor uma bela ceia proteica e bem menos calórica.

Protagonista da ceia

O protagonista da festa, o Peru, não precisa ficar de fora da ceia saudável . Com apenas 5% de gordura e 20% de proteína, é só não abusar na hora de temperar. “Sem condimentos artificiais, pode apostar no alho, cebola e pimenta. O alho é ótimo fortalecedor do sistema imunológico, além de ter ação diurética, ser um favorecedor da secreção biliar e ser amigo do coração”, destaca a médica. Depois, é só levar ao forno. “Regar o prato com azeite ajuda a umidificar a carne e, ainda, lubrifica o intestino – além de ter um papel cardiovascular importante”, comenta Dra. Ana Luisa Vilela.

Frutas secas

As frutas secas, típicas desta época, devem ser substituídas pelas frutas frescas. Além de serem mais leves e saudáveis, podem fazer a diferença no balanço final. “A ameixa seca, por exemplo, que tem 200 calorias em cada 100 gramas, pode ser trocada pela ameixa fresca, apenas 13 calorias cada uma. Mas, se a ideia é comer as frutas secas mesmo, troque pelas menos calóricas. A tradicional uva-passa, com 300 calorias em apenas 100g, pode ser substituída pelo damasco seco, 100 calorias pela mesma quantidade”, diz a nutróloga.

Hora do brinde

Para brindar as festas, o segredo é contentar-se com, no máximo, uma dose de bebida alcoólica. Meia taça de champanhe, por exemplo, tem em média 50 calorias.

Por Mayra Barreto Cinel

Fonte: IG SAÚDE