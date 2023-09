Veja quais regiões estão em atenção para onda de calor, chuva e ventos

Reprodução / Inmet – 21.09.2023 Mapa do Inmet mostra avisos meteorológicos espalhados pelo Brasil

Nesta quinta-feira (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem oito avisos meteorológicos espalhados por diversas regiões do Brasil. Entre os alertas, o instituto destaca fenômenos como onda de calor, chuvas intensas, baixa umidade e vendaval.

O principal deles e o que toma grande parte do território brasileiro é relacionado às ondas de calor, que vem atingindo o país com mais força desde o início desta semana. A maior parte das áreas circuladas está em vermelho, o que significa “grande perigo”, conforme o Inmet. Entre os estados abrangidos pela especificação estão:

Mato Grosso do Sul;

Mato Grosso;

Goiás;

São Paulo;

Paraná;

Minas Gerais;

e Tocantins.

O alerta vale até as 18h do próximo domingo (24). São Paulo e Mato Grosso do Sul também aparecem com risco de baixa umidade. Já em laranja, que significa “perigo”, aparecem:

Minas Gerais;

Brasília;

Rio de Janeiro;

Goiás;

Tocantins;

Pará;

Paraná;

Santa Catarina;

e Rio Grande do Sul.

O calor extremo, como apontado pelos especialistas desde o início da semana, afeta principalmente a parte central do Brasil. De acordo com o Inmet, a região Norte já aparece com alerta amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas. Estão marcadas no mapa os estados:

Amazonas;

Acre;

Rondônia;

e partes do Pará e Mato Grosso.

A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Conforme o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e outras condições, como alagamentos.

Grande parte do Nordeste, por outro lado, também aparece em amarelo (perigo potencial), mas para risco de vendaval. Os ventos devem variar entre 40 mm/h e 60 km/h. Estão inclusos no aviso os estados:

Bahia;

Piauí;

Pernambuco;

Alagoas;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

e Ceará.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Já ao Sul, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina aparecem com alerta amarelo para risco de tempestade. De acordo com o Inmet, o esperado é chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há, no entanto, baixo risco de corte de energia, alagamentos e queda de galhos de árvores.

Enquanto grande parte do país sofre com as altas temperaturas, uma frente fria estacionou em parte do Rio Grande do Sul no início da semana, influenciando o tempo com a concentração de nuvens carregadas. A previsão é de mais chuva no centro-sul do estado.

A região ainda se recupera dos estragos causados pelas chuvas intensas e enchentes geradas pela passagem de um ciclone extratropical.

Apesar das chuvas, a meteorologista Morgana Almeida, do Inmet, disse ao iG , que a previsão é de uma redução nas chuvas no local nos próximos dias, em comparação com as últimas semanas, e de mais umidade na região de fronteiras e em áreas mais isoladas.

Fonte: Nacional