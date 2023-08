Vencedores do concurso de poesia “Rondônia e suas Belezas Naturais” são contemplados com City Tour em municípios

Estudantes das escolas estaduais do Estado que participaram do concurso de poesia “Rondônia e suas Belezas Naturais”, começam a ser contemplados após obterem o primeiro lugar. A premiação é um City Tour pelos locais turísticos dos municípios. O concurso foi realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia – Setur, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação – Seduc, mediante Termo de Cooperação.

O concurso de poesia tem por objetivo valorizar o patrimônio geográfico e cultural de Rondônia, bem como difundir o potencial turístico da região, por meio da temática “Rondônia e suas Belezas Naturais”, tendo em vista que o turismo é um dos setores econômicos que registram crescimento. A expansão do setor vem acompanhada do crescimento da oferta turística, o que contribui com o aumento de pressões competitivas entre os destinos turísticos.

Para o titular da Superintendência Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Júnior, o concurso de poesia tem como premissa trabalhar a cultura, a história e promover o sentimento de pertencimento aos estudantes. “Além de desenvolver mais a escrita, os alunos têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre seus municípios, a história e os pontos turísticos. A poesia pode trazer uma boa repercussão e estimular a curiosidade de outras pessoas a conhecerem os atrativos do Estado”, disse.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que, o concurso de poesia” Rondônia e suas Belezas Naturais”, foi mais uma oportunidade dos alunos da Rede Estadual de Ensino conhecerem um pouco mais da história do Estado e seus municípios, “estimulando-os a ter mais vontade de conhecer os locais que são atrativos turísticos das localidades, além do grande potencial que cada um tem para a população”.

CITY TOUR

A primeira colocada da Escola Deputado Genival Nunes da Costa, em Vilhena, Maria Gabriela Gonçalves Nascimento, foi contemplada com um City Tour na segunda-feira (7), pelos principais pontos do município, como a praça do 5º BEC, Palácio da Unir e Casa Rondon. Na terça-feira (8), já no município de Pimenta Bueno, foi realizada a entrega do certificado para a aluna Lyla Machado Coutinho de Souza, da Escola Valdir Monfredinho. Houve solenidade com a leitura da poesia que garantiu o primeiro lugar no concurso de poesia, e logo após, a aluna fez uma trilha ecológica em um balneário do município.

Em Nova Brasilândia D’Oeste, foi realizada a entrega do certificado para as alunas Brenda Correia Campos e Débora Idnea Leal Maciel, ambas da Escola Alexandre de Gusmão. A entrega aconteceu no gabinete da prefeitura do município. As alunas fizeram um City Tour pela “Pedrona da 114”, um dos pontos turísticos mais deslumbrantes do Estado.

Até o dia 29 deste mês, os estudantes estarão recebendo além das visitas em locais turísticos dos respectivos municípios, um kit com lembranças e um certificado de participação no concurso de poesia.

Fonte: Governo RO