Vereador Aldair Leite agradece Marcos Rocha e Jean Oliveira por recuperação da RO-370

O deputado estadual Ismael Crispin esteve na manhã desta sexta-feira (03) em Pimenta Bueno ao lado do prefeito Arismar Araújo e do vereador Vicente Pinheiro para oficializar o início da última fase da reforma da Escola Maria Conceição Ramos do Amaral Crivelli. Essa iniciativa, no valor de R$ 1,2 milhão, é fruto de uma emenda apresentada pelo deputado.

Durante o evento, o prefeito do município expressou sua gratidão pelo comprometimento do deputado com a educação local, enfatizando a importância das ações do parlamentar ao longo de seu mandato. “O senhor tem uma significância enorme para nós aqui em Pimenta Bueno, sobretudo, na educação. Desde o seu primeiro mandato, a nossa escola vem sendo contemplada com as suas ações. Recebemos um refeitório, melhorias no pátio e agora teremos reestruturação da parte elétrica e construção de um novo bloco administrativo”, disse o prefeito.

Ismael Crispin ressaltou a importância do trabalho em equipe ao afirmar: “Ninguém alcança grandes feitos sozinho. Hoje, quero expressar meu agradecimento especial ao prefeito de Pimenta Bueno e ao vereador Vicente pela parceria no município. Também gostaria de agradecer ao governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), cuja ação e sensibilidade foram fundamentais para conquistarmos mais essa melhoria para a escola”, finalizou o parlamentar.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO