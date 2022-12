Vereador Diogo agradeceu deputado Cirone pela liberação de recursos que estão beneficiando a cidade e área rural do município de Novo Horizonte do Oeste

Com Cirone Deiró na Assembleia Legislativa, o município de Novo Horizonte do Oeste recebeu investimentos na cidade e na área rural. Antigas reivindicações dos moradores foram atendidas, associações rurais receberam recursos para aquisição de secadores, máquinas de beneficiamento de café e outros equipamentos para melhorar a qualidade da produção do café. Cirone trabalhou pela liberação de recursos para a construção de ponte e outras obras essenciais para os moradores.

A construção da ponte de concreto sobre o Rio Corgão, na linha 148 norte, era uma reivindicação de mais de 20 anos dos agricultores que foi atendida por Cirone com o apoio do governador Marcos Rocha. Tão logo, o deputado tomou conhecimento dos problemas que os agricultores enfrentavam pela falta de uma ponte de concreto no local, a situação foi apresentada ao governador Marcos Rocha que atendeu proposta do deputado Cirone para construir a ponte de concreto que vai colocar fim aos riscos que a antiga ponte de madeira causava aos agricultores. O deputado liberou R$1.045.000,00, para a execução da obra que já foi iniciada e deve ser concluída em breve.

Rebaixamento da serra da linha 148 sul foi outra obra importante que o deputado Cirone viabilizou. A execução das obras de rebaixamento da serra do km 05, linha 148 sul, atendeu reivindicação do agricultor e pioneiro, senhor Teixeira e do vereador Diogo Padilha. Sensibilizado com as dificuldades que os agricultores viviam, o deputado Cirone levou a reivindicação dos agricultores até o governador Marcos Rocha que autorizou a execução da obra. De acordo com o vereador Diogo, os agricultores ficaram agradecidos ao deputado e ao governador pelo compromisso em resolver de forma rápida essa antiga reivindicação.

Cafeicultores são beneficiados com recursos liberados pelo deputado Cirone. Foram depositados na conta da prefeitura de Novo Horizonte do Oeste o valor de R$280 mil que serão utilizados na compra de torrador de café, máquina de moer e pesar café, descascador de café, seladora automática e motores. Os cafeicultores da associação dos produtores de café especial de Novo Horizonte do Oeste receberam o valor de R$160 mil e a Associação dos Produtores Rurais Boa União – APRUBU R$120 mil. Associação Produtores Povo Unido está sendo contemplada com o valor de R$121 mil. Recursos que estão sendo destinados para a compra de um secador de café.

O vereador Diogo informou que o deputado Cirone está trabalhando pela liberação de R$175 mil para a compra de tubos PEAD e R$165 mil destinados à aquisição de manilhas para melhorar a infraestrutura do município. De acordo com o vereador Diogo Padilha, a parceria de trabalho do deputado Cirone tem sido estratégica para a administração do prefeito Cleiton Cheregatto. “Estamos avançando em áreas importantes para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida das pessoas da área urbana e da área rural”, concluiu.

