Vereador morre após confrontar policiais e atirar em delegado em MT

Nesta semana, a atriz Lívia La Gatto vai entrar com um pedido de medida protetiva contra o coach e influencer digital Thiago Schutz, na Polícia Civil de São Paulo. Schutz já é investigado por ameaçar a roteirista de morte nas redes sociais , em fevereiro deste ano.

A atriz prestou depoimento na delegacia nesta semana após registrar um boletim de ocorrência contra o influenciador .

A advogada de La Gatto deve entrar com a solicitação no 27º Distrito Policial (DP), Campo Belo, para que ele seja encaminhado à Justiça. Entre outros pontos, ela vai pedir que o coach não se aproxime ou entre em contato com a vítima novamente.

A expectativa do 27º DP, que investiga o caso como ameaça , é de que Schutz seja intimado para ser interrogado na próxima semana. Ele responde em liberdade.

Entenda o caso

No mês passado, Lívia postou um vídeo que viralizou nas redes sociais debochando de conteúdos de homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Na gravação, ela ironiza Thiago Schutz , mas não cita o nome dele.

Depois disso, ela passou a receber ameaças do influenciador e, nesse período, ela afirmou ter recebido mais de dez ligações dele — as quais não atendeu — pelo Instagram .

Em uma das mensagens privadas que o coach enviou para a atriz, ele escreveu que ela tinha um prazo para deletar o vídeo que ela fez, senão levaria um processo ou “bala”. “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”, afirmou.

La Gatto, então, tornou pública a ameaça nas redes sociais e também registrou um boletim de ocorrência na delegacia , onde fez a representação criminal contra Thiago para que a polícia pudesse abrir inquérito e investigar o caso.

Depois da repercussão, o influenciador publicou um vídeo de defesa , dizendo não ter usado a palavra “bala” no sentido literal, quando mandou a mensagem para La Gatto.

“Quando eu uso a palavra ‘bala’, não é no sentido literal. Para deixar isso bem claro para todo mundo”, disse ele na gravação.

“‘Mete bala’, ‘mete marcha’, ‘soca o pau’, ‘vamo embora’, no sentido de vamos resolver essa questão. Essa questão precisa ser resolvida. É processo ou bora, vamos de outra forma. Esse é um ponto importante. Na sequência, eu faço algumas ligações nas quais eu não fui atendido”, acrescentou.

