VEREADORA SOL DE VERÃO DENUNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PÉSSIMAS CONDIÇÕES DAS RUAS DO JARDIM EUROPA

Nesta Terça-feira, a vereadora Sol de Verão denunciou, junto ao Ministério Público, as péssimas condições das ruas do Residencial Jardim Europa.

A parlamentar, que já tentou diversas vezes que a prefeitura de Jaru realizasse a manutenção nas vias do residencial, protocolou uma denúncia solicitando que o Ministério Público intervenha e obrigue o executivo a realizar os serviços. De acordo com a denúncia da vereadora, que contém fotos, vídeos e documentos, a Prefeitura Municipal de Jaru tem demonstrado omissão e irresponsabilidade ao negligenciar a manutenção adequada das vias públicas do Residencial Jardim Europa. A falta de reparos e a ausência de um cronograma regular de manutenção têm resultado em buracos cada vez maiores e mais numerosos, tornando as ruas praticamente intransitáveis

Além disso, a parlamentar também relata cronologicamente todas as tentativas para que a Prefeitura executasse o serviço. Conforme a denúncia, em 08/04/2022 e 05/06/2023 a vereadora apresentou, publicamente na tribuna, através de indicações a cobrança pela execução das obras. Em 03/08/2023 foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaru o Requerimento de Informação nº 021/GV/GAB.LFSA/2023, indagando acerca do cronograma para a realização da manutenção das vias do Residencial Jardim Europa. Novamente, a resposta fornecida pela prefeitura foi evasiva, sem mencionar qualquer data específica e afirmando que o Residencial Jardim Europa não está entre suas demandas mais urgente, conforme ofício nº 714/SEGAP/2023 em anexo. Em 06/08/2023, pessoalmente, dirigiu-se até o residencial e constatou in loco que a havia sim necessidade urgente das manutenções das vias permaneciam. Além disso, realizou 02 gabinetes itinerantes no residencial, em 01/09/2023 e 14/10/2023 e colheuo diversas assinaturas dos moradores indignados com a precariedade das vias. Por último, em 11/12/2023 mais uma vez, reiterou na tribuna da Câmara Municipal de Jaru a manutenção das vias, sem qualquer retorno.

Ainda segundo a denúncia, o Prefeito Municipal João Gonçalves Junior persiste em ignorar as demandas dessa comunidade, como se não tivesse qualquer responsabilidade sobre o problema em questão, agravando ainda mais a situação. Conforme narrado, além das dificuldades de locomoção, os moradores também enfrentam estigmas e preconceitos sociais por viverem em um bairro distante e sem investimentos. A falta de infraestrutura básica, como ruas pavimentadas, torna a locomoção e a segurança um desafio constante, dificultando ainda mais seu dia-a-dia.

“Em suma, os moradores que residem em um bairro distante, carente e sem investimentos enfrentam inúmeras dificuldades que impactam negativamente suas vidas. É essencial que sejam realizados investimentos básicos para garantir o desenvolvimento social, econômico e uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Vamos seguir cobrando até que o Prefeito Municipal dê a devida importância ao Jardim Europa”, enfatizou a vereadora.