VICINAIS – Frentes de serviços intensificam manutenção das estradas rurais de Porto Velho

Celebração contou com workshop de maquiagem, palestras com psicólogas, sorteio de brindes e coffee break

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, as servidoras da Secretaria Municipal de Administração (Semad) participaram de um evento especial nesta sexta-feira (10). Cerca de 50 mulheres compareceram ao evento que aconteceu no auditório da secretaria.

A programação contou com um workshop de maquiagem, sorteio de brindes, coffee break, palestra com psicólogas e ainda com brincadeiras e dinâmicas realizadas por uma equipe do Serviço Social do Comércio (Sesc), que possui parceria fixa com a Semad para realização de atividades em eventos.

“Além de comemorar o Dia da Mulher com alegria, decidimos debater assuntos sensíveis nas palestras, como assédio e empoderamento feminino. Muitas vezes as mulheres acham que não têm o direito de lutar em busca de respeito, porque se sentem constrangidas ou ameaçadas, e isso não só no trabalho, mas também na sua própria casa. Por isso vamos enfatizar que a mulher precisa ter a sua voz e precisa ser respeitada”, falou a secretária-adjunta da Semad, Ana Cláudia.

COMEMORAÇÕES

A Prefeitura de Porto Velho, além de comemorar a data com as servidoras municipais, também vai realizar eventos alusivos ao longo do mês com a população em geral. Veja a programação:

11/03, das 8h às 14h

Projeto feira Mulher empreendedora na ação social em comemoração aos cinco anos do Cristal da Calama.

Local: Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama (AMACC)

13 a 18/03, das 8h às 13h

19ª edição do projeto (Tenda da Família Cidadã).

Local: Baixo Madeira- Calama, Demarcação e Nazaré.

De 20 a 25/03, das 16h às 21h

Feira Mulher empreendedora no IG Shopping.

Todos os dias terá consultoria financeira e disponibilização do curso “Se liga finanças MEI” e distribuição de informativos financeiros, com o grupo Sicoob

Semusa – Saúde da mulher e atenção básica

(Instituto Mix) Cortes de Cabelo – Público Geral.

Entretenimento Grupo Carimbó Acreditar-CCI (DSP)

Energisa tarifa social

Cadunico (DPSB)

Embelezamento para empreendedoras (Instituto- Mix)

Zumba – grupo Good Life.

Sorteio de brindes.

26/03, às 8h30

Local: Sesc Campestre BR 364, KM 12 Porto Velho RO.

Feira Mulher empreendedora:

Recepção Animada; Trilha Ecológica; Gincana Recreativa; Festival de Modalidades Esportivas: basquetebol solo, vôlei de areia, futevôlei, futebol society; Zumba; Grupo Garden – Hits Dance; Ritmos de Carimbó grupo Flor da Saudade; Festival de jogos de salão; e Bingo recreativo.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO