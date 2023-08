VICINAIS Prefeitura intensifica recuperação de ramais na Estrada da Areia Branca em Porto Velho

Serviço é realizado com apoio de máquinas e equipamentos operacionais

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), tem intensificado os trabalhos de recuperação de estradas e ramais da zona rural, como é o caso da Estrada da Areia Branca, ao Sul da capital.

Com auxílio de máquinas e equipes operacionais, o serviço elimina depressões e buracos, faz a recuperação de bueiros, além de nivelar as superfícies, com o objetivo de oferecer melhores condições de trafegabilidade com segurança e conforto à população rural. O trabalho possibilita melhor escoamento agrícola, acesso da população do campo aos serviços disponíveis na área urbana, e facilita o transporte escolar.

O secretário da Semagric, Carlos Magno, destacou a importância do serviço em atenção à zona rural. “Estamos trabalhando no sentido de oferecer melhores condições para os produtores e pessoas que utilizam as estradas rurais do nosso município, para que tenham segurança e conforto ao percorrer as vicinais”.

As regiões atendidas recentemente com encascalhamento, patrolamento e enlarguecimento de vias, limpeza e saídas de águas foram a Estrada da Areia Branca, ramal Ismael, ramal Quixadá, ramal 3 Buritis, ramal Paraná, ramal Apoabra, ramal do Paraíba, ramal da Boca, ramal 01, ramal 02, ramal Terra Nossa, ramal Tia Beth, ramal Dona Rita e ramal Minalinda, todos no setor Sul, área rural do município.

Apesar da grande extensão da área rural do município de Porto Velho, a Prefeitura tem levado a todas as localidades serviços necessários para as melhorias das estradas vicinais do município com a finalidade de promoção do desenvolvimento rural dos agricultores e moradores dessas regiões.

Texto: Rando Silva

Foto: Thiago Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO