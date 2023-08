Semagric atuou para recuperar a estrada e melhorar a trafegabilidade na região

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou um trabalho de limpeza, patrolamento e instalação de manilhas em um trecho do ramal do Zelão, na linha 28 PV8, na região do entorno da sede do município.

“Foi uma ação para garantir segurança e acessibilidade na estrada que é importante para a região, que está em franca expansão agropecuária. As máquinas e servidores da Semagric atuaram para a limpeza e patrolamento de cerca de 500 metros do ramal do Zelão, além da instalação de 11 manilhas ao longo do ramal Babaçu”, disse o secretário da Semagric, Carlos Magno.

A garantia de boas estradas é decisiva para assegurar a expansão da atividade agropecuária. “Com estrada boa, o produtor investe mais, pois sabe que não terá dificuldade para escoar a sua produção e para isso que a Semagric, por determinação do prefeito Hildon Chaves, está trabalhando em todas as regiões do município”, finalizou Magno.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO