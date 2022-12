Vídeo: alagamento atinge shopping após fortes chuvas em Florianópolis

Reprodução – 01.12.2022 Alagamento no shopping Via Catarina, em Palhoça

Na noite desta quarta-feira (30), um shopping localizado na cidade de Palhoça , na Grande Florianópolis , ficou completamente alagado após as fortes chuvas que atingiram a região.

Imagens divulgadas nas redes sociais registraram o momento em que o andar térreo do estabelecimento fica completamente tomado pela água. Veja:

Shopping Via Catarina, na Palhoça, Grande Florianópolis – Santa Catarina. A chuva nos castiga, precisamos de apoio da infraestrutura federal. Onde estão nossos governantes? pic.twitter.com/wKuLlneBUn — Gabriel Salomão (@eosalomao) December 1, 2022

O alagamento foi confirmada pela assessoria do shopping Via Catarina, que informou, que o local seguirá fechado até que a situação se “normalize”.

Segundo o shopping, nenhum prejuízo foi informado pelos lojistas do local. As posições dos móveis foram ajustados no piso térreo por garantia.

“Todas as lojas e dependências do 1° e 2º pisos estão sob controle, sem danos, sem alagamento, tudo normal. Só houve problemas no térreo onde tem poucas lojas e tem o estacionamento”, diz nota.

De acordo com a Defesa Civil de Palhoça, o bairro onde está localizado o empreendimento foi bastante afetado pelas chuvas. Até o momento, não há informações sobre o número de ocorrências na região.

O município registrou um acumulado de 256 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional