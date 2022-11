Vídeo: bolsonarista aborda Barroso, ministro do STF, em Nova York

Carlos Moura/ STF Barroso foi abordado por bolsonarista em Nova York

Luís Roberto Barroso , ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), foi abordado por uma apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) enquanto caminhava pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher afirmando que a população brasileira é maior que o Supremo, que eles vão “ganhar a luta” e que Barroso não vai “ganhar” o Brasil.

“Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo que nós vamos ganhar essa luta? Cuidado, o povo brasileiro é maior que a Suprema Corte. Você não vai ganhar o nosso país. Foge!”, diz a mulher.

O ministro não reage às provocações feitas pela bolsonarista mas, no final do vídeo, ele pede para que a mulher não seja grosseira e entra em uma loja.

Barroso hostilizado em Santa Catarina

No início do mês o ministro também foi hostilizado por bolsonaristas em Santa Catarina. O ataque foi registrado na cidade de Porto Belo, onde Barroso estava para cumprir um compromisso pessoal.

O ataque partiu de manifestantes que tinham saído de um protesto quando identificaram o ministro jantando em um restaurante. De acordo com o comunicado emitido pelo STF , as pessoas se juntaram do lado de fora do restaurante e iniciaram um novo protesto hostilizando o membro do Poder Judiciário , que preferiu se retirar do local.

“Ao retornar para a casa onde estava hospedado, a equipe de segurança detectou que um grupo identificara o lugar onde ficaria o ministro e começou a convocar outras pessoas para o local, fazendo ruído perturbador para toda a vizinhança e paralisando a circulação nas ruas adjacentes”, informou o Supremo.

