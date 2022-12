Vídeo: caça chinês faz voo de risco a apenas 6 metros de avião dos EUA

Divulgação/Dvids Caça chinês voa a apenas 6 metros de aeronave dos EUA

Um caça da Marinha da China realizou um voo de risco próximo a uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que estava realizando operações de rotina sobre o Mar da China Meridional.

O voo do avião norte-americano estava sendo realizado no espaço aéreo internacional, no dia 21 de dezembro, e, de acordo com o autoridades dos EUA, a aeronave chinesa chegou a ficar a apenas 6 metros do jato americano.

“Em 21 de dezembro, um piloto de caça J-11 do Exército de Libertação Popular realizou uma manobra insegura durante a interceptação de uma aeronave RC-135 da Força Aérea dos EUA, que conduzia legalmente operações de rotina sobre o Mar da China Meridional em espaço aéreo internacional”, informou o Comando Indo-Pacífico dos EUA, em nota divulgada na última quinta-feira (29).

A corporação afirmou ainda que o piloto da aeronave norte-americana precisou fazer “manobras evasivas” para evitar um acidente aéreo. O Comando Indo-Pacífico também enfatizou que continuará a voar na região sob a proteção da lei internacional.

“Esperamos que todos os países da região do Indo-Pacífico usem o espaço aéreo internacional com segurança e de acordo com a lei internacional”, completou o comunicado.





