VÍDEO: Chuva abre cratera em rodovia de Aracruz, no Espírito Santo

Divulgação/PRF – 29.11.2022 Crateras se abriu em trecho da BR-101 em Aracruz

Nesta terça-feira (29), por volta das 6h da manhã, a BR-101 localizada em Aracruz , na região Norte do Espírito Santo , precisou ser totalmente interditada após duas crateras se abrirem na rodovia depois das fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição é no km 170 próximo ao município de Linhares.Ainda segundo a PRF , ainda não há previsão de liberação da rodovia.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que dois buracos se abriram nas partes laterais da pista impossibilitando a passagem dos veículo, inclusive, de pedestres.

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram a abertura de uma cratera na BR-101 em Aracruz. O trânsito foi interrompido e não há previsão de liberação, segundo informações da PRF pic.twitter.com/PEUD9XE278 — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) November 29, 2022

A concessionária que administra a rodovia afirma que as erosões ocorreram devido às fortes chuvas em Aracruz. Equipes da concessionária e PRF fazem a análise do local.

Fonte: IG Nacional