Vídeo: Cliente agride garçom por causa de R$ 2

Um cliente agrediu um garçom de um restaurante da Urca na última sexta-feira (9), na Zona Sul do Rio de Janeiro . A confusão teria acontecido por causa da cobrança de R$ 2 em um bolo de aipim. Uma mulher também foi atingida durante a briga. A Polícia Civil registrou o episódio como injúria e vias de fato.

O garçom Rafael Dias trabalha há oito meses no estabelecimento. Ele relatou que o guia turístico e morador do bairro, identificado como Leonardo Vianna, não quis pagar o valor cobrado pelo local.

Imagens filmadas por câmeras de segurança mostram um homem de blusa laranja perto do balcão. Ele reclama com uma atendente e, na sequência, passa a discutir com Rafael. De repente, o guia acertou um tapa no trabalhador e depois deu outro nas costas da vítima.

Com a confusão, outros clientes ficaram irritados com o agressor e resolveram tirar satisfação. O clima ficou quente e o homem agrediu uma mulher, que tentou revidar com uma cadeira. Porém, Rafael se aproximou e retirou o objeto das mãos dela.

O motivo da agressão foi por causa de R$ 2

A vítima contou que o cliente foi pagar a conta e ficou irritado ao descobrir que teria que pagar R$ 2 a mais em um bolinho de aipim. Ele disse aos funcionários que não aceitaria quitar o valor. Rafael tentou acalmar os ânimos e explicar os preços da nota para o guia turístico.

O homem ficou descontrolado, realizou ofensas contra o garçom e o agrediu. O funcionário recebeu o suporte da empresa que trabalha e registrou o caso na 10ª DP, localizado no bairro Botafogo. Rafael vai processar o agressor.

