Vídeo: Deputado ucraniano lança granadas em sessão, ferindo 26 pessoas

Divulgação/Polícia Nacional da Ucrânia Vídeo mostra deputado ucraniano lançando granadas

Um deputado ucraniano detonou pelo menos três granadas durante uma sessão no prédio do Conselho da aldeia de Keretsk, que fica no oeste da região de Zakarpattia, nesta sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Nacional da Ucrânia, pelo menos 26 pessoas ficaram feridas e outras seis foram socorridas e encontram-se em estado grave.

A explosão foi registrada por uma câmera, que mostra o parlamentar à frente da porta, que parece ser a única via para entrada e saída da sala, antes de acionar e lançar os explosivos.





Os portais de notícias “The Kyiv Independent” e “Interfax-Ukraine” afirmam que informações preliminares apontam a morte de uma pessoa, que poderia ser o próprio deputado que fez o ataque. Até o momento, o iG não conseguiu, até o momento, confirmar a veracidade dessa informação com fontes oficiais do país.

















O autor ainda não foi identificado pelas autoridades. No entanto, alguns veículos de comunicação da região, como o “Ukrainska Pravda”, alegaram que se tratava de Serhii Batryn, um membro do conselho da aldeia do partido Servo do Povo.

O ataque foi realizado por volta das 11h30 do horário local, o que corresponde às 6h30 pelo horário de Brasília. Em nota, o Serviço de Segurança da Ucrânia declarou que conduzirá as investigações do que classifica como um possível ataque terrorista.

“Os investigadores qualificaram o evento de acordo com a Parte 1 do art. 263 (Manuseio ilegal de armas, munições ou explosivos) do Código Penal. Além disso, o Serviço de Segurança da Ucrânia enviará informações e investigará o evento de acordo com a parte 1 do Artigo 258 (ato terrorista) do Código Penal”, disse a Polícia Nacional da Ucrânia.

