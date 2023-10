Vídeo: Dois dias depois, outro hospital na Faixa de Gaza é bombardeado

U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que a guerra entre seu país e o grupo Hamas “será longa”. “Esta é a guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta. Será uma guerra longa”, disse ele em pronunciamento ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que visita Israel.

“Esta não é apenas a nossa batalha, é a batalha de toda a guerra civilizada, a batalha de Israel, a batalha dos países árabes moderados, a batalha do mundo livre, a batalha pelo futuro”, disse Netanyahu.

O primeiro-ministro ainda acrescentou que grupos como Hamas e Hezbollah querem “trazer de volta o Oriente Médio à Idade Média”, enquanto Israel quer “impulsionar um mundo de paz e prosperidade”.

A guerra entre Israel e Hamas já matou mais de 5 mil pessoas , a maior parte delas na Faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas. Até o momento de publicação desta matéria, já são 3.785 palestinos mortos, além de 12 mil feridos – do outro lado, 1.400 israelenses foram mortos.

Na visita a Israel, Sunak reiterou o apoio do Reino Unido ao país, afirmando que deseja que Israel vença a guerra. “Estou orgulhoso de estar aqui com vocês na hora mais sombria de Israel. Como seu amigo, estaremos com você em solidariedade, estaremos com seu povo e também queremos que você vença”, declarou.

