Reprodução 21/12/22 Vídeo: Explosão destrói restaurante em Teresina

Uma explosão destruiu, na manhã desta quarta-feira (21), por volta das 6h30, o Vasto Restaurante, localizado no no bairro de Fátima, zona leste de Teresina. O estabelecimento foi inaugurado há menos de um mês no local, teve suas instalações completamente arrasadas.

O impacto foi tão grande que imóveis vizinhos também foram danificados e tiveram suas estruturas afetadas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um vigilante do restaurante teve ferimentos leves e foi encaminhado para um Hospital. Ainda não há informações sobre outras vítimas.

O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou o que teria motivado o incidente. Pessoas que estavam no local relataram sentir um forte cheiro de gás na região momentos antes da explosão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .

Fonte: IG Nacional