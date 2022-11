Vídeo: fortes chuvas causam alagamento na zona Sul de São Paulo

Turco Chuva causa transtorno em São Paulo

Chuvas intensas na capital de São Paulo causam transtorno na cidade nesta tarde de quarta-feira (23). A Avenida Santo Amaro , localizada na zona sul , enfrenta alagamentos , dificultando a passagem de veículos e pedestres.

Segundo o último boletim da Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo emitido às 18h18, os pontos de alagamentos são:

Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sudeste, Centro, Marginal Pinheiros e Marginal Tietê.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um comunicado de atenção para a chuva na Grande São Paulo, com forte ventania e raios.

17:22-Chuva na Grande São Paulo. Tem ventos e raios. Atinge áreas vizinhas. Tenha cuidado nas próximas horas. proceder: https://t.co/SYfIsQFRXP #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/XIBfQotSeI — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) November 23, 2022

Previsão do tempo

De acordo com o Climatempo, a previsão era de chuva generalizada e bastante volumosa nesta quarta-feira (23), com chances de ventania, trovoadas e até granizo.

Nos próximos dias, o tempo ainda segue instável. Na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25) as chuvas ainda devem ocorrer, mas com menos força. Diante disso, as temperaturas também diminuem e o céu ficará mais nublado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional