Vídeo: incêndio com fumaça tóxica interdita trechos da BR-101 em SC

Um incêndio de grandes proporções começou a ser registrado desde o início da manhã desta terça-feira (20) em um galpão entre os municípios de Penha e Navegantes, em Santa Catarina , às margens da BR-101.

Trechos da rodovia precisaram ser completamente interditados devido à fumaça escura provocada pelas chamas, pelo risco e baixa visibilidade nas vias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , “informações iniciais dão conta de que se trata de produto químico que não poderia entrar em contato com água”.

A fumaça é tóxica e o vento leva fuligem com o material em direção a Navegantes.

Ainda não se sabe a causa do incêndio . A orientação dos socorristas é que os moradores evitem a área.

Não há informações de feridos. Especialistas em operações com produtos tóxicos se dirigem ao local, além do atendimento emergencial que está sendo feito pelos bombeiros.

