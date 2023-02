Vídeo: Lanchonete entrega pedras para homem que enviou Pix falso em SC

Reprodução/redes sociais Homem envia Pix falso e lanchonete entrega pedras no lugar do pão

Nesta terça-feira (7), a lanchonete Santo Alho , que fica na cidade de Tubarão , no Sul catarinense, enviou pedras no lugar de dois pães de alho para um cliente que tentou aplicar o golpe do Pix falso .

A empresa fez um boletim de ocorrências e compartilhou o caso nas redes. Segundo os funcionários, o comprovante de transferência não tinha data ou horário do pagamento.

Também foi notada uma diferença entre o número do CNPJ da empresa e o CPF do comprovante enviado, além do nome do cliente. Até a manhã desta quarta-feira (8), o vídeo tinha mais de 5,9 mil curtidas e dezenas de comentários. Confira:

Ao G1, o dono do estabelecimento contou que tentaram fazer testes para verificar a veracidade da transação, mas assim que percebeu o golpe, resolveu mandar as pedras no lugar do lanche, gravar a situação e compartilhar.

“A gente encontrou a mulher do suposto ‘golpista’ aqui no insta, entramos em contato e ela disse que não foi eles, que o marido perdeu o celular e estão fazendo isso” , escreveu.

Ainda não há informações sobre a investigação da Polícia Civil sobre o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional