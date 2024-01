Vídeo: líder da oposição sul-coreana é esfaqueado no pescoço em evento

🇰🇷 || Notícias 📹📡 2 de janeiro 2024 🗓

🚨🔊 #Atentado | Como noticiado ontem anteriormente no fim do dia 1°.

O líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço quando fazia uma entrevista coletiva em Busan. E até o presente momento não se sabe o estado… pic.twitter.com/HAcYuDBrkG

— Eliabe Nascimento 🇧🇷 𝕏 (@ESRNascimento) January 2, 2024