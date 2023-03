Vídeo: Linha 15-Prata do Metrô é paralisada após colisão entre trens

Divulgação/Governo de São Paulo Linha 15-Prata

Dois trens da Linha 15 – Prata do Monotrilho colidiram na manhã desta quarta-feira (8) entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste de São Paulo . Segundo o Metrô, não houve feridos no acidente.

“Por volta das 4h30, fora da operação comercial, durante o posicionamento dos trens ao longo da Linha 15-Prata, duas composições se chocaram levemente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto . Nenhum funcionário se feriu neste incidente. O Metrô já iniciou apuração para saber o motivo desta colisão. O Paese foi acionado (30 ônibus) para atender aos passageiros ao longo de toda Linha 15-Prata. A operação dos trens na Linha 15-Prata acontece, desde às 5h10, entre as estações Vila Prudente e Vila União. No trecho entre as estações Jardim Planalto e Jardim Colonial, neste momento, não há circulação de trens e os passageiros são atendidos apenas pelo PAESE”, disse o Metrô em nota.

A operação estava paralisada somente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto por conta da colisão. No entanto, segundo o Metrô, toda a Linha 15-Prata teve as atividades interrompidas às 6h59.

Os passageiros que utilizariam a Linha 15 – Prata foram realocados para 30 ônibus do sistema PAESE, mas não foram suficientes para atender a demanda dos que precisam de transporte. Os usuários enfrentam veículos lotados e muita demora.

“A operação da Linha 15-Prata foi totalmente paralisada às 6h59. As estações foram fechadas e os trens estão sendo recolhidos para o Pátio Oratório”, disse o Metrô.

Esse não é o primeiro acidente que ocorre no Monotrilho . Em janeiro deste ano, uma peça de concreto solta na estrutura de concreto entre as estações Vila Prudente e Oratório, do Monotrilho, paralisou a circulação por mais de seis horas. Meses depois a peça caiu na ciclovia.

