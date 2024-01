Vídeo: militares de Israel invadem hospital na Cisjordânia e matam 3

AP Militantes houthis, contrários aos rebeldes xiitas, se reúnem em rua na cidade portuária de Aden, no Iêmen (16/07)

O comandante do grupo rebelde iemenita Houthi, Mohamed al-Atifi, afirmou nesta segunda-feira (30) que as tropas estão prontas para um “confronto de longo prazo” com os Estados Unidos e o Reino Unido”.

“Estamos preparados para um confronto de longo período com as forças da tirania. Os americanos, os ingleses e os que se coordenaram com eles devem perceber a força da decisão soberana iemenita, e que não há nenhum debate ou disputa sobre ela”, disse al-Atifi.

Os houthis são definidos como “rebeldes” no Ocidente em virtude do apoio recebido pelo Irã.

Ao longo dos últimos 10 anos, eles formaram a principal força militar e institucional do conflagrado país árabe.

Além disso, o grupo controla desde 2014 a capital Sanaa com todos os Ministérios e o Banco Central, bem como partes das regiões do centro e norte.

Em outubro passado, o líder dos houthis anunciou a entrada do grupo no conflito contra Israel ao lado do grupo fundamentalista islâmico Hamas e do chamado “eixo de resistência” liderado por Teerã.

Desde então, quase todos os dias, as forças iemenitas têm disparado contra numerosos navios de carga e petroleiros que se dirigem para Israel.

