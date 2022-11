Reprodução: Nasa Vídeo: Nasa divulga primeiras imagens feitas pela missão Artemis I

Após dois adiamentos e alguns contratempos de última hora, a Nasa lançou o foguete SLS, da missão Artemis I, em direção à Lua, nesta quarta-feira. A agência espacial americana divulgou em suas redes sociais os primeiros registros feitos pela plataforma, que mostram a movimentação do planeta Terra.

“Novas visões do planeta Terra a partir da Orion enquanto Artemis viaja para a Lua. A Orion está a 9,5 horas de um voo de teste de 25,5 dias”, diz a publicação, destacando que a jornada está apenas no início.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X — NASA (@NASA) November 16, 2022

Em suas redes sociais, o presidente americano, Joe Biden, compartilhou as imagens comemorando o sucesso do lançamento e confirmando que o Artemis I levará “a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na superfície lunar”.

“O Artemis da NASA está em voo. Esta anve permitirá a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na superfície lunar e levará inúmeros estudantes a se tornarem exploradores e mostrarem as possibilidades ilimitadas da América para o mundo”, comemorou Biden.

O primeiro horário de lançamento não foi cumprido, mas a agência espacial americana conseguiu reparar os defeitos dentro da “janela de lançamento” de duas horas. Pouco antes do horário inicial previsto, os engenheiros tiveram de consertar falhas técnicas que ameaçavam estragar a festa novamente.

Primeiro foi um vazamento que forçou a interrupção do fluxo de hidrogênio líquido na plataforma móvel. Logo depois apareceu um novo problema, agora em um dos radares. Por volta de 2h, o New York Times estimou que o tempo gasto nos reparos poderia “fechar a janela de lançamento” e forçar um novo adiamento porq ue teriam consumido mais do que os 15 minutos previstos inicialmente.

Amantes do espaço se reuniram na Flórida para assistir ao lançamento do foguete SLS, o mais poderoso do mundo, na terceira tentativa de realizar a operação. Na última quarta-feira, o lançamento foi suspenso por causa da chegada da tempestade tropical Nicole ao estado.

O evento pôde ser acompanhado nas redes sociais e no canal de Youtube da Nasa. A missão não tripulada levará os Estados Unidos a um novo passo para o retorno de astronautas à Lua cinco décadas depois que humanos caminharam pela última vez na superfície lunar.

A previsão é que, a partir de 2025, a Nasa envie astronautas para uma estadia de uma semana perto do polo sul da Lua, com uma tripulação que incluirá a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisarem no satélite da Terra. O foguete SLS leva uma cápsula sem astronautas e seu sucesso é um teste crucial para os planos da agência espacial americana.

Fonte: IG Mundo