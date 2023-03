VÍDEO: Parte do teto de shopping desaba em Osasco, na grande SP

Reprodução/Twitter Teto do Osasco Plaza Shopping desaba em São Paulo

Parte do teto de um shopping cedeu na tarde desta quarta-feira (8) em Osasco, na grande São Paulo. O caso foi registrado por volta das 14h, segundo testemunhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local em busca de vítimas. Ainda não há informações sobre feridos.

Segundo testemunhas, a estrutura caiu sobre a praça de alimentação. Veículos estacionados também foram abaixo com o desabamento.

Em vídeos publicados por internautas nas redes sociais é possível ver parte do teto cedendo. Essa seria a terceira vez que o teto do shopping cedeu.

O momento exato que o teto do Osasco Plaza desaba. Não sei quem é o autor do vídeo. #Osasco #osascoplazashopping pic.twitter.com/OVyna8rd51 — Fabio Dorneles (@fabdorneles) March 8, 2023

DESABAMENTO DO TETO DO OSASCO PLAZA SHOPPING #plazashopping pic.twitter.com/ZIeEmJB6HA — Luana Meirelles (@Luanaah03) March 8, 2023

E não é q caiu o teto do Osasco Plaza Shopping de novo? pic.twitter.com/JPcROITk12 — Diogo (@Diogo37_) March 8, 2023

O Osasco Plaza Shopping ainda não se pronunciou sobre o caso. O iG tenta contato telefônico com a admiradora do empreendimento, mas não obteve sucesso até o momento.

Casos anteriores

O primeiro registro de problemas estruturais no shopping aconteceu no dia 11 de junho de 1996. Na época, um vazamento de gás provocou o desabamento do teto do empreendimento, inaugurado um ano antes.

Ao todo, 42 pessoas morreram e outras 372 ficaram feridas. A Justiça de São Paulo chegou a condenar cinco suspeitos pela explosão, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela absolvição dos acusados.

O segundo aconteceu em 2015, quando as fortes chuvas que atingiram a cidade provocaram a queda da estrutura de gesso do shopping. Na época, segundo a empresa responsável pelo shopping, ninguém ficou ferido.

*Reportagem em atualização

Fonte: IG Nacional