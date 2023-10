Vídeo: porto de Gaza é alvo de ataque do Exército de Israel

Reprodução: Flipar Cerca de 260 corpos foram encontrados no local onde acontecia a festa rave em Israel.

O Universo Paralello, um festival de música eletrônica que foi atacado pelo Hamas no último sábado (7) , início da ofensiva do grupo armado palestino contra Israel, é uma rave brasileira com 23 anos de existência, criada pelo DJ Swarup, pai dos DJs Alok e Bhaskar.

A edição israelense deste ano foi interrompida quando terroristas iniciaram o bombardeio ao local, fazendo com que quem estava na festa tivesse que fugir ou se abrigar em bunkers. Ao todo, 260 pessoas presentes morreram, outras seguem desaparecidas.

Entre os mortos, estão dois brasileiros, Ranani Glazer , gaúcho de 24 anos, e Bruna Valeanu , carioca também de 24 anos. Além deles, segue desaparecida Karla Stelzer, de 41 anos.

A rave ocorreu no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. Entrevistados afirmaram que havia jipes com homens armados atirando nas pessoas que tentavam fugir a pé ou de carro. Uma mulher disse à Reuters que teve de se fingir de morta até a chegada do resgate, feito por soldados do Exército de Israel.

Nas redes sociais, a organização brasileira publicou uma nota sobre o ataque em Israel.

“Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento ‘Tribe of Nova edição Universo Paralello’ estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, diz o comunicado.

“Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local.”

História

O evento teve início em Goiás, nos anos 2000, mas foi transferida para a Bahia pouco tempo depois, onde acontece até hoje, na virada do ano, na praia de Pratigi, de Ituberá.

A festa dura vários dias e o público costuma acampar na beira da praia ou em áreas de camping. O estilo musical varia entre techno e psytrance.

A marca é licenciada para outros países, com isso, a produção fica a cargo de uma empresa local, que contrata os artistas.

O festival já aconteceu em países como a Índia, em 2015, e na França, em 2016, e entre 2022 e 2023, foram realizadas edições na Argentina, Espanha, Portugal, Tailândia e México.

Esta festa foi a festa primeira a acontecer no Oriente Médio e recebeu o nome de Tribe of Nova, por ser licenciada com outra produtora.

Pai de Alok chocado

O DJ Swarup, pai do Alok, filmou o momento em que as tropas do Hamas invadiram o evento. No vídeo, é possível ver fumaça nos ares enquanto as pessoas dançam

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu o DJ Petrillo.

“Surreal! […] Já estava no palco para tocar. Espiritual demais! Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que fazer dizer”, escreveu. “Helicópteros!! Explosões. Acabou a luz elétrica!! Bizarro!! Guerra !! Muito triste.”

Vídeos:

Essa menina se chama Noa. Ela estava numa rave, no sul de Israel, quando terroristas do Hamas invadiram o local, mataram pessoas, e sequestraram outras, como Noa. Parece que há dois brasileiros no grupo de sequestrados. pic.twitter.com/Q7lI795Q2J — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) October 7, 2023





🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚

𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟𝗜 𝗢𝗖𝗖𝗨𝗣𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗧 𝗪𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘𝗗

𝗜𝗗𝗙 𝗨𝗦𝗘𝗗 𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟𝗜𝗦 𝗦𝗛𝗜𝗘𝗟𝗗𝗦 𝗗𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗔𝗩𝗘 #Hamas did not intentionally target off duty occupation forces Rave #IDF #Hamas #Palestine #Israel #Lebanon pic.twitter.com/gKVa4ngl2L — VIRAT KOHLI🇮🇳🏏 FAN PAGE (PROUDY)🏏🏏 (@hansterho247) October 10, 2023









Um dos últimos registros do Brasileiro morto em Israel, Ranani Nidejelski Glazer, 24 anos, estava em uma rave próximo à Faixa de Gaza quando começou o ataque do grupo islâmico Hamas pic.twitter.com/nMqF16dQsp — RaniNews (@raniellebsb) October 10, 2023









