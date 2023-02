Vídeo: Russomanno discute com motorista após acidente de carro em SP

Montagem iG / Reprodução redes sociais – 16.02.2023 Kombi bateu em carro de Celso Russomanno, que saiu do carro para verificar a situação

Uma kombi branca bateu no carro do deputado federal e jornalista Celso Russomanno na tarde dessa quinta-feira (16), no Centro de São Paulo . O vídeo do momento do acidente vem ganhando repercussão nas redes sociais após o político ser flagrado discutindo com o motorista.

Nas imagens, é possível ver que o motorista da kombi atinge o veículo de Russomanno ao tentar fazer uma manobra em direção ao acostamento. Uma parte do para-choque do carro em que o político estava foi arrancada com o episódio.

O caso ocorreu por volta das 15h de ontem e foi registrado pelas pessoas que estavam no local, que reagiram à batida, na Rua Vitória, em frente a uma das portas da Galeria São Paulo , no bairro Santa Ifigênia .

Veja:

🚨VEJA: Homem em kombi bate no carro de Celso Russomanno, o defensor do direito do consumidor. pic.twitter.com/6PocdBRAIs — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

No momento do acidente , não era Russomanno que dirigia o veículo, mas ele saiu do carro para verificar os danos e foi visto, com expressão séria, conversando com o motorista da kombi, que colocava as mãos sobre a cabeça.

Na ocasião, o carro ficou danificado, mas não há registro de feridos.

No vídeo, é possível ouvir as pessoas que testemunharam a batida gritando que “os dois estavam errados”, enquanto o condutor falava com Russomanno, que se mostrou irritado com a situação.

