Vídeo: terremoto de magnitude 6,1 atinge Bogotá, na Colômbia

Reprodução/Pixabay O tremor causou um breve momento de pânico na capital da Colômbia

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a Colômbia nesta quinta-feira (17). Segundo o Serviço Geológico Colombiano, o tremor se concentrou no centro do país e na capital, a cidade de Bogotá. Não há registro de nenhuma vítima até o momento nem de danos estruturais.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.

“Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, nesta quinta-feira, embora nenhuma vítima ou dano tenha sido relatado até o momento, informou o Serviço Geológico Colombiano.” #Sismo #SismosColombiaSGC pic.twitter.com/iu2cAED21G https://t.co/jboIN0d1mt — Jeff Nascimento (@jnascim) August 17, 2023

Piso 22 Bogotá. Una tortura gente, que gonorrea de #Temblor pic.twitter.com/hpBURzu1nT — Andrés Carne de Lenteja (@cronopio_alee) August 17, 2023

O Embaixador dos Estados Unidos, Francisco Palmieri, estava em um evento em Bogotá no momento, quando foi surpreendido pelo terremoto.





O epicentro do terremoto foi na cidade de El Calvario, ocorrendo às 12h04, no horário local (14h no horário de Brasília). As informações são de que a profundidade foi superficial, sendo inferior a 30 km.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), entretanto, a magnitude do tremor foi de 6,3 na escala rchiter. Um segundo tremor foi registrado na capital, com magnitude de 5,9, minutos após o primeiro, o que levou alguns prédios a evacuarem, segundo as informações da agência AFP.

O segundo tremor sentido no centro do país teve como epicentro a cidade de Villavivencio, que, de acordo com o Serviço Geológico Colombiano, foi superficial e com magnitude de 5,6 graus.

