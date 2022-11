Vídeo: Xi Jinping tem conversa em tom de cobrança com premiê do Canadá

Reprodução/Twitter Justin Trudeau e Xi Jinping conversaram após uma reunião fechada no G20





Xi Jinping , presidente da China , teve uma conversa em tom de cobrança com Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá . O diálogo aconteceu durante a cúpula do G20 , que acontece em Bali, na Indonésia.

Os dois líderes tinham realizado uma reunião privada bilateral anteriormente, contudo, as informações que foram trocadas no encontro formal foram rapidamente passadas à imprensa canadense.

Por conta disso, Xi abordou o chefe canadense para demosntrar a sua insatisfação com a maneira como ele tinha conduzido os momentos posteriores à reunião.





“Tudo o que falamos vazou (para imprensa). Isso não é apropriado, não é assim que nós atuamos. Se você for honesto, devemos nos comunicar com respeito mútuo”, pontuou o líder chinês.

“Acreditamos no diálogo livre, aberto e franco e é isso que continuaremos a ter. Continuaremos a procurar trabalhar construtivamente juntos, mas haverá coisas em que discordaremos”, respondeu Trudeau.

Fascinating. Xi couldn’t even look Trudeau in the eyes. pic.twitter.com/rY6DUv0Uyr — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) November 16, 2022





Ele, então, foi interrompido por Xi, que disse “vamos criar as condições primeiro”. Os dois deram um aperto de mão e enceraram essa breve conversa.

O primeiro-ministro canadense conversou com a imprensa após o presidente da China demonstrar a sua insatisfação nos corredores da cúpula do G20.

“Não vou deixar de ser franco com os canadenses, mesmo quando discutimos assuntos importantes e às vezes delicados”, afirmou Trudeau .

