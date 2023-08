Videomonitoramento com uso de Totens reforça a segurança em pontos estratégicos de Vilhena

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, entregou na manhã desta quinta-feira (10), o Sistema de monitoramento Interativo – Totens, na cidade de Vilhena. O objetivo é a redução da violência e da criminalidade, além do fortalecimento da atuação das instituições de segurança e a ampliação da presença reforçada de ações em pontos estratégicos que passam a ser monitorados 24h, contribuindo assim para redução no tempo de resposta do atendimento das ocorrências. A cerimônia aconteceu no 3º Batalhão de Policia Militar – BPM.

O governador do Estado, Marcos Rocha, ressalta que, o propósito é beneficiar a sociedade, “O objetivo é trazer benefícios significativos para a comunidade, e a presença do sistema de monitoramento vai ajudar a coibir atividades criminosas, aumentando a eficácia das operações policiais e proporcionando maior tranquilidade aos cidadãos” destacou.

O secretário de Segurança Pública, Felipe Vital, afirma que o sistema de monitoramento vai auxiliar no controle do fluxo de entrada no Estado, “Vilhena faz divisa com Mato Grosso, e a implementação desse sistema irá auxiliar no monitoramento de quem entra e sai da cidade e ao mesmo tempo ser mais um aliado no combate à criminalidade”, finalizou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Wellington Braguin, destaca os investimentos do Governo do Estado na Segurança Pública, “O Governo de Rondônia está dando o caminho e celeridade aos processos tecnológicos na Segurança Pública. Os meios estão disponibilizados para as ações sejam reforçadas para maior segurança da sociedade”, disse o comandante.

Vilhena recebeu 8 Totens e 2 módulos de segurança, instalados em locais estratégicos da cidade. Durante esta semana, Ariquemes e Cacoal também receberam o sistema, totalizando um investimento de 5.773,68 ( cinco milhões, setecentos e setenta e três mil e sessenta e oito centavos) em prol da segurança do Estado.

Fonte: Governo RO