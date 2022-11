Vídeos: policiais iranianos atiram contra manifestantes no metrô

Reprodução/Twitter Manifestantes iranianos são agredidos por policiais em estação de metrô





A população iraniana segue indo às ruas para protestar contra a morte de Mahsa Amini. Nesta terça-feira (15), policiais foram gravados atirando e agredindo manifestantes dentro de uma estação de metrô.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas em uma plataforma de trem e, ao fundo, é possível ouvir barulhos de disparos. Os manifestantes tentam correr para se proteger e alguns caem no chão.

Anywhere in the world,shooting citizens directly at the subway station’s a terrorist operation. Today,Iran’s the only place where the terrorists are police officers & government officials,ordered by the leadership, #Khamenei the killer #IranRevolution #IslamicRepublicTerrorists pic.twitter.com/BCtg8JwatP — Cassandane (@IranReportsNow) November 15, 2022

Outros registros mostram as forças de segurança iranianas agredindo as pessoas com cassetetes dentro e fora de vagões do metrô. As informações da imprensa local, inclusive, são de que muitas mulheres foram alvo das agressões.

Nov. 16 – Theatr-E Shahr Subway Station, Tehran, #Iran Male and female security forces violently arrested protesters in the subway station today. Look how a female agent clutches a young woman by her hair to keep her still. #IranRevolution pic.twitter.com/vu89WZs3tG — Iran News Wire (@IranNW) November 16, 2022

This is like a horror movie. Pro-regime forces enter a subway car in Iran and start beating the hell out of passengers. This regime would brutalize the entire population to stay in power. Source: @1500tasvir pic.twitter.com/VOJ74x9vyS — Vahid 🇺🇦 (@vahid_y1) November 16, 2022

As agressões aconteceram na estação Teatr-e Shahr do metrô iraniano, localizada na capital do país, Teerã. Manifestantes foram gravadas gritanto “morte ao ditador” no local, em referência a Ebrahim Raisi, presidente do país.

Outros vídeos mostram mulheres tirando e queimando hijabs na estação enquanto gritos de protesto com o líder do país em meio a dezenas de passageiros.

Protesters at a Tehran metro station today set fire to a headscarf for women and chant Iran’s supreme leader “will be toppled” this year as nationwide anti-regime rallies enter their ninth week. #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/rbE8GUWNkI — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) November 15, 2022

Protestos no Irã

Os protestos se iniciaram após a prisão e a posterior morte de Mahsa Amini , uma jovem de 22 anos que havia sido detida por não usar o hijab de maneira “correta”. Originária do Curdistão iraniano, ela morreu três dias depois de ser detida em Teerã.

Mahsa Amini visitava a capital do país com sua família quando foi abordada pelos agentes da polícia da moralidade, sendo presa em seguida acusada de usar de maneira incorreta o hijab e pelo fato de não trajar roupas largas nos braços e nas pernas. Logo após a abordagem, ela chegou a desmaiar enquanto era levada para um centro de detenção para ser “educada”.

A família de Amini alega que ela foi espancada dentro da polícia da moralidade, antes de ser transferida para uma “aula de reforço sobre a necessidade de cobertura islâmica”. Em resposta, a polícia apresentou vídeos do circuito interno que provariam que ela saiu da van e entrou na aula aparentemente ilesa.

O Irã, por sua vez, afirma que a morte de Amini está relacionada a sequelas de uma cirurgia no cérebro e não foi causada por espancamento.

A ONG Iran Human Hights divulgou dados que dão conta de que 342 pessoas morreram por conta da repressão policial aos protestos. 43 crianças estariam entre os mortos.

