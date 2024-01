Viih Tube abre jogo sobre ter segundo filho com Eliezer: ‘Não estamos prevenindo’

Cleo está COM TUDO! Ela lançou o aguardadíssimo primeiro álbum da sua carreira como cantora, que se chama “DARK POP”, e já se tornou um grande sucesso em todas as plataformas musicais.

Em um trabalho musical envolvente e inovador, o álbum “DARK POP” apresenta Cleo com uma mulher encarando suas emoções e criando elos com seu público por meio de uma sonoridade intensa, com letras que mostram a sua vulnerabilidade.

“PARTE 1 DO DARK POP AGORA EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS”, escreveu Cleo. “Posso pedir uma colaboração com a Wanessa?? Mds”, sugeriu um seguidor. “Vício é o nome da música, mas eu que estou viciada pqp”, disse mais uma. “Estou ansiosaaa amei o nome das músicas”, comentou uma terceira seguidora. Confira: