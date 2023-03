Vilhena é sede da primeira Audiência Pública do PPA 2024-2027 do Governo de Rondônia

Com a presença de representantes de segmentos da sociedade civil dos municípios que compõem a região do Cone Sul do Estado, o Governo de Rondônia realizou nesta segunda-feira (13), em Vilhena, a primeira Audiência Pública que vai orientar a elaboração do Plano Plurianual do Estado referente ao período 2024-2027. Coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, o evento teve representações das cidades de Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi e Corumbiara.

A solenidade de abertura foi realizada na quadra da Escola Álvares de Azevedo, e contou com a presença de um público formado por autoridades estaduais, municipais, lideranças políticas que atuam na região, além dos representantes da sociedade civil organizada. Na oportunidade, a secretária da Sepog, Beatriz Basílio frisou como a presença da população é primordial para a elaboração do PPA, pois representa um dos instrumentos de planejamento mais importante previsto na Constituição Federal, com previsão legal no artigo 165. “O PPA representa uma ferramenta de gestão fiscal. Estamos aqui para, formalmente, iniciarmos todos os trabalhos referentes à construção deste instrumento que vai orientar a divisão de recursos públicos de forma estratégica”, frisou.

No fechamento dos trabalhos, os técnicos do governo debateram as propostas apresentadas pela sociedade, em uma plenária formada pela secretária da Sepog e representantes das áreas temáticas no âmbito do Governo do Estado. Em ligação telefônica, durante os debates, o governador Marcos Rocha, que não pode estar presente devido ao cumprimento de agenda oficial, disse que tem trabalhado cada vez mais na busca de recursos para atender as demandas da população. “Quero agradecer a presença de todos. É assim que se trabalha o desenvolvimento de políticas públicas, com a participação da sociedade”, enfatizou o governador.

Também fizeram parte da cerimônia de abertura, o prefeito de Cabixi, Izael Dias Moreira; o vice-prefeito de Cerejeiras, José Carlos Valendoff; o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro de Miranda; o presidente da Câmara dos Vereadores de Chupinguaia, Ederson Luiz Fassicolo; o secretário regional da Casa Civil, Wesley Rodrigo, entre outras autoridades.

Em seguida, os participantes seguiram para as salas temáticas onde tiveram a oportunidade de debater e apresentarem propostas nas áreas de Saúde, Segurança Pública, Educação, Assistência Social, Agronegócio, Cultura e Lazer, Desenvolvimento Ambiental, Turismo, Tecnologia e Inovação, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Infraestrutura e Logística.

A representante da Associação de Amigos e Pais de Autistas de Vilhena – Amavi, Viviane Lázaro, foi uma das participantes dos debates relacionados à área da Saúde, e assim que ficaram sabendo da realização das audiências, houve uma mobilização dentro da associação para que alguns pais se fizessem presentes no evento. “A iniciativa do Governo do Estado de estar chamando a população para um diálogo, é de suma importância, pois ninguém mais que o próprio cidadão sabe das dificuldades enfrentadas no dia a dia, e que podem receber auxílio do Estado para desenvolver ações de melhorias”, destacou.

Na quarta-feira (15), mais uma audiência pública será realizada pelo Governo do Estado, na cidade de Cacoal. As audiências se estenderão até dia 30 de março, seguindo o cronograma:

Dia 15, em Cacoal;

Dia 16, Rolim de Moura;

Dia 17, São Miguel do Guaporé;

Dia 20, Ji-Paraná;

Dia 21, Ouro Preto;

Dia 22, Jaru;

Dia 23, Ariquemes;

Dia 27, Guajará-Mirim; e

Dia 30, em Porto Velho.

Fonte: Governo RO