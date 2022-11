Vinhedo (SP) é destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes 2022

Divulgação/Prefeitura de Vinhedo Dr. Dario Pacheco, prefeito de Vinhedo

A cidade de Vinhedo, localizada no interior de São Paulo, conquistou, na noite da última quinta-feira (10), três premiações no Prêmio Band Cidades Excelentes 2022.

A gestão do prefeito Dario Pacheco recebeu uma das premiações e, além disso, o município também foi reconhecido como um dos três melhores do estado nos setores de Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública entre as cidades de 30 mil a 100 mil habitantes.

“Estamos muito orgulhosos do desempenho de Vinhedo nessa importante premiação, que valoriza a gestão dos prefeitos. O prêmio nos mostra que estamos no caminho certo, trabalhando para construir uma cidade cada vez mais desenvolvida, acolhedora, forte e sustentável”, destacou Dr. Dario.

“Inclusive somos também uma das três melhores em sustentabilidade, além de Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Vamos continuar empenhados para melhorar sempre nossos índices, com uma gestão séria, comprometida com os moradores e o município”, completou.





O concurso premia as cidades em seis diferentes quesitos: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada um dos pilares, são apresentadas três categorias de avaliação que variam de acordo com o tamanho da população dos municípios: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

A avaliação das cidades foi feita com base no ranking do IGMA ( Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila. Por meio dela, uma ferramenta de inteligência artificial consolidou 62 indicadores e, a partir de algorítmos, formulou uma nota finanal para as diferentes áreas e categorias.

