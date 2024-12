Vinicius Júnior é eleito melhor jogador do mundo

Na noite desta terça-feira, o atacante brasileiro Vinicius Júnior foi consagrado como o melhor jogador do mundo no prestigiado prêmio The Best, da FIFA. Após ser preterido por Rodri na disputa pela Bola de Ouro, o camisa sete do Real Madrid recebeu o reconhecimento máximo pelo seu desempenho no último ano no futebol mundial.

Emocionado, Vinicius Júnior expressou sua gratidão aos familiares e instituições que o apoiaram ao longo de sua trajetória. “Ser eleito o melhor jogador do mundo parecia impossível. Eu era apenas uma criança jogando descalço nas ruas de São Gonçalo. Agradeço a todos que votaram em mim, aos jogadores, treinadores e jornalistas. Minha família sacrificou seus sonhos para viver o meu, e sou eternamente grato por isso”, declarou o jogador ao receber o prêmio.

Vinicius também fez questão de agradecer ao Real Madrid, ao técnico Carlo Ancelotti, e ao Flamengo, clube que o revelou. “Quero seguir jogando no Real Madrid, o maior clube do mundo. E não posso deixar de mencionar o Flamengo, que me colocou no campo e nas ruas. A Seleção Brasileira e meu país sempre me deram força para continuar lutando”, completou.

Apesar de ser o favorito para a Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, Vinicius viu o troféu ser conquistado pelo volante espanhol Rodri. No entanto, sua performance na última temporada europeia, onde foi crucial para os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, garantiu-lhe o reconhecimento no The Best. Com 39 jogos, 24 gols e 11 assistências, ele foi eleito o melhor jogador da Champions.

Vinicius Júnior fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a receber o prêmio The Best. Além disso, ele foi o único brasileiro a integrar a seleção dos onze melhores jogadores de 2024.

Outras Premiações no The Best

A cerimônia também destacou outros talentos do futebol mundial. A brasileira Gabi Portilho, do Corinthians, foi incluída na seleção feminina da temporada, enquanto Marta recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do ano.

O meia Thiago Maia, do Internacional, foi homenageado com o prêmio Fair Play por sua atuação nas enchentes no Rio Grande do Sul. O jovem torcedor vascaíno Guilherme Granda foi reconhecido como o melhor torcedor do mundo.

Lista Completa dos Premiados:

– Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho

– Prêmio Marta: Marta

– Melhor Goleira do Mundo: Alyssa Naeher

– Melhor Técnica do Mundo: Emma Hayes

– Melhor Jogadora do Mundo: Aitana Bonmatí

– Prêmio Fair Play: Thiago Maia

– Melhor Torcedor do Mundo: Guilherme Granda

– Melhor Goleiro do Mundo: Emiliano Martínez

– Melhor Técnico do Mundo: Carlo Ancelotti

A noite foi marcada por celebrações e homenagens, destacando o talento e a dedicação de jogadores e profissionais que fazem do futebol um espetáculo global.

Fonte: Esportes