Vinícius Júnior e Rodrygo marcam, e Real Madrid vence Al Ahly

O Al Ahly teve seus momentos no primeiro tempo, mas a categoria do Real Madrid prevaleceu. Nesta quinta (08.02), o campeão europeu se impôs diante de um gigante africano, venceu por 2 a 0 e garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em Marrocos.

Em busca de seu quinto título mundial, o Real vai enfrentar no sábado (11) o Al Hilal, da Arábia Saudita, na decisão. Já o Al Ahly vai desafiar o Flamengo horas antes por um lugar no pódio, na disputa pelo terceiro lugar.

Os jogos serão transmitidos ao vivo e de graça no FIFA+ no Brasil e em mais de 50 territórios. Se a sua região é elegível, clique aqui e assista. As partidas também ocorrerão em tempo real na Central de Jogos do FIFA+ .

O clube egípcio fez um bom primeiro tempo, resistiu à pressão inicial do Real, equilibrou as ações em campo e foi para o ataque. Seus jogadores gostaram de muita habilidade e coragem e tiveram chances de abrir o placar.

Mas um erro em saída de bola acabou abrindo a porta para time espanhol no finalzinho do primeiro tempo. Vinícius Júnior foi bastante oportunista, reagiu rapidamente, ficou cara a cara com o goleirão Mohamed Elshenawy e tocou com muita calma, de cavadinha. Esse foi o primeiro gol sofrido pelo Al Ahly após quatro partidas invicto pelo Mundial.

Depois, o cenário madridista ficou ainda melhor no início da segunda etapa, quando Luka Modric, para variar, acertou um passe incrível nos pés de Rodrygo, no meio da defesa. O brasileiro ficou livre na área, bateu bem, mas Elshenawy fez grande defesa. No rebote, o prodígio uruguaio Valverde estava atento para dominar, limpar e fazer 2 a 0.

O Al Ahly, porém, não esmoreceu. Continuou no jogo e conseguiu diminuir cerca de 20 minutos depois, numa cobrança certeira de pênalti de Ali Maaloul. A ponta Hussein Elshahat havia sido derrubada na área pelo francês Eduardo Camavinga depois de aplicar belo drible.

Elshenawy ainda defendeu um pênalti batido por Luka Modric aos 87 minutos para impedir que o Real desgarrasse no placar. Nos acréscimos, porém, já exausto, o tempo egípcio viu o Real articular uma sinuosa trama dentro da área que terminou com a assistência de Dani Ceballos para Rodrygo fazer o terceiro. Depois, em sua primeira participação, o reserva Sergio Arribas definiu a contagem.

Momento-chave

Foi a falha na saída de bola do Al Ahly que permitiu ao Real Madrid sair na frente com Vini Júnior. O time egípcio estava bem em campo, mas a partir dali teve de correr atrás do prejuízo contra um esquadrão formado por jogadores das grandes comissárias.

Em números

– Nas últimas quatro vezes em que jogou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Real Madrid foi campeão. A única jornada malsucedida para os merengues foi em 2000, na primeira edição do torneio, no Brasil, quando terminou superados pelo Corinthians na fase de grupos e terminaram com a terceira posição.

– A quinta final jogada pelo Real será um recorde, deixando para trás justamente seu arquirrival Barcelona.

– O Al Ahly jogou a semifinal do Mundial de Clubes pela quinta fez e conheceu sua quinta derrota nessa etapa. Nunca um time europeu

– Essa foi a 21ª partida do Al Ahly pelo Mundial, o que dá uma boa noção de seu gigantismo no futebol africano. Presença constante no torneio, o tempo já ganhou dez vezes o torneio continental, sendo que sete desses troféus foram erguidos de 2005 a 2021

Fonte: Agência Esporte