Vinicius Junior: ‘Vou deixar a missão de parar Modric para o Casemiro’

Vinicius Jr. fala sobre como parar Luka Modric, do orgulho de integrar o ataque do Brasil e das danças de comemorações.

Dança dos Famosos é um quadro que Vinícius Júnior gosta de assistir na TV e tem reproduzido nos campos do Qatar. Toda vez que o Brasil faz um gol nesta Copa do Mundo FIFA, aliás, a ponta elétrica pode ser vista dançando coreografias com Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e companhia.

A Seleção marcou quatro vezes no primeiro tempo de um passeio contra a Coreia do Sul, com o seu atacante de 20 anos anotando uma obra de arte e dando ótima assistência para outro. E você sabe o que aconteceu depois.

Antes das quartas de final contra a Croácia, Vinícius falou com a FIFA sobre como parar Luka Modric, como se sente fazendo parte de um ataque brilhante do Brasil e sua dança.

Que tipo de jogo você espera contra a Croácia?

Vai ser um jogo muito difícil. Eles foram vice-campeões na última Copa do Mundo. Estamos nos preparando para fazer um jogo excelente. Nós vamos dar o nosso melhor como apresentados contra a Coreia, enfrentando eles e tentando marcar gols, o que sempre é muito importante para a gente.

Modric é um grande jogador, ele me ensinou muito – não só no campo, mas também fora dele. Fico muito feliz de conhecê-lo e poder conviver com ele diariamente. Não é só um grande jogador, mas também uma grande pessoa, faz tudo por mim, pelo Rodrygo e pelo Militão. Ele sempre tenta ajudar os jogadores jovens como a gente. Sobre jogar contra ele, eu sempre gosto de jogar contra os melhores. Contra o Modric vai ser muito especial. Como parar, eu vou deixar para o Casemiro, porque ele pode fazer um trabalho melhor que o meu! Ele conhece muito bem o Modric porque eles jogaram juntos por muito tempo.

Você, Raphinha, Neymar, Richarlison… o ataque do Brasil é impressionante. Como se sente como parte dele?

Estou muito feliz de estar entre os melhores e jogar com os melhores. A gente se dá muito bem. Acho que isso é fundamental, confiar um no outro e saber que, se eu não conseguir fazer algo, o Neymar fará por mim – e vice-versa. O mesmo com o Raphinha, o Richarlison e todos os jogadores do banco. Quando eles se entrelaçam, eles dão o melhor pelo tempo. É sempre bom jogar com eles.

A parte mais importante do futebol é fazer gol. Eu sempre tento mostrar minha alegria no campo para as pessoas que estão assistindo. Me deixa muito feliz saber que minha dança faz outras pessoas felizes. Espero poder dançar todo o tempo.