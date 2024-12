Virginia faz unhas à beira da piscina e exibe tanquinho trincado: ‘Deu a luz à 3 meses’

O ator e filho do cantor Leonardo, João Guilherme, de 22 anos usou as redes sociais nessa sexta-feira (13), para apresentar aos seguidores, seu novo carro.

O influenciador recebeu o veículo de luxo e mostrou cada detalhe. Ele comemorou a conquista com os fãs nos Stories do Instagram e deu detalhes do automóvel de luxo.

O filho de Leonardo contou que o interior do carro é feito com materiais recicláveis e o banco tem o melhor couro, além de ser cheio de opções, inclusive teto solar panorâmico.