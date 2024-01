Virgínia Fonseca anuncia terceira gravidez com Zé Felipe: ‘Ainda estamos em êxtase’

Na noite desta quarta-feira (17), a influenciadora digital Virgínia Fonseca usou suas redes sociais para anunciar que está grávida pela terceira vez.

Na publicação realizada em seu perfil oficial do Instagram, ela aparece ao lado do marido e das duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Nas imagens, a família aparece mostrando o teste de gravidez na sala da mansão onde moram, em Goiás (GO).

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra !!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, escreveu Virginia. Em menos de 30 minutos, a publicação já acumula mais de 2 milhões de curtidas. Confira: