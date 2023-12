Virgínia Fonseca causa curiosidade ao dar detalhe de seu novo programa: ‘No SBT’

Focadíssima na sua nova vida de apresentadora, Virgínia Fonseca desabafou sobre o desafio de ter seu próprio programa no SBT.

Em conversa com a revista Quem, a famosa abriu o coração sobre o ‘Sabadou com Virgínia Fonseca’, que vai ao ar a partir de março de 2024.

“Eu quero que seja algo leve, que eu entre no jogo, que participe dos desafios, que tenha música para eu dançar, para eu me divertir. Vai ser uma coisa leve”, entregou a esposa de Zé Felipe, deixando os internautas ansiosos com alguns detalhes do novo formato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

,02