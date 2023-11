Vírginia Fonseca celebra contratação do sbt e conta que era um sonho: ‘Apresentadora’

A Atriz Aline Campos, compartilhou em seu Instagram uma sequência de fotos de um passeio de barco, no qual teve a companhia de Bruna Griphao e de mais algumas amigas. Os cliques elevaram o clima nas redes sociais.

A morena de 36 anos, abriu o álbum de sua última viagem a Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco, nesta quinta-feira (23).

A atriz compartilhou em seu Instagram fotos de um passeio de barco, no qual teve a companhia de Bruna Griphao e de mais algumas amigas. Um detalhe, no entanto, chamou atenção do público e fez com que ela fosse criticada por causa de poluição ambiental: Aline estourou uma garrafa de champanhe e deixou a rolha cair no mar.