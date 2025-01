Virginia Fonseca exibe antes e depois da troca de prótese de silicone: ‘Turbinada’

Além dos filhos, o casal está no Nordeste com amigos, com quem apareceram tanto à beira-mar como durante uma jogatina de baralho para encerrar a noite. Aline ainda mostrou seu lado mamãe coruja e ‘babou’ pelos filhotes em registros na praia. “Eu amo ver a relação que eles estão construindo e como o Will admira e confia no pai”, disse, ao mostrar o caçula com Rickli. “Um amor chamado Fátima”, postou ela ao mostrar a filha sorridente e brincando na areia. Confira: