Virgínia Fonseca faz amigo secreto e presenteia funcionários: ‘Dinheiro’

Participaram da brincadeira as babás das filhas, motoristas, seguranças, cozinheiras e funcionárias da limpeza, além de Virginia, o marido Zé Felipe, os 3 filhos e a mãe da influenciadora, Margareth Serrão. Entre os presentes apareceram meias, sapatos, camisetas e camisas.

No fim, eles terminaram com uma comemoração com um grande buffet. O momento foi marcado por muita emoção e risadas. Confira alguns cliques: