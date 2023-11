Virginia Fonseca ganha programa próprio na emissora de Silvio Santos: ‘Feliz demais’

Na manhã desta quinta-feira (16), a influenciadora Virginia Fonseca confirmou os rumores de que seria a mais nova contratada do SBT para assumir um programa próprio que vai ao ar nas noites de sábado da emissora de Silvio Santos.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a esposa de Zé Felipe relatou que está muito feliz com essa nova etapa em sua carreira e que essa é a realização de um sonho. “Sou a mais nova contratada do SBT! Mas pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa”, celebrou a empresária.

Por enquanto, os detalhes da nova atração ainda estão sendo mantidas em segredo pela emissora, no entanto, sabe-se que Virginia irá comandar um programa de variedades aos fins de semana e a estreia da famosa como apresentadora deve acontecer no início de 2024.