Vírus sincicial respiratório impulsiona SRAG em crianças até 4 anos

A Timão Run 2022 contará com a participação de seis mil pessoas no dia 27 de novembro, nos arredores da Neo Química Arena. O número de participantes dispostos a colocar os pés no asfalto e suar a camisa no entorno do estádio do Corinthians em busca de um bom desempenho está crescendo e deixando o calendário de corridas de rua cada vez mais recheado.

Na edição realizada em 2019, mais de cinco mil participantes tiveram a oportunidade de correr no entorno da casa do Corinthians. Por conta da pandemia que assolou o mundo, o evento não foi realizado em 2020 e em 2021, retornando em novembro de 2022 com mais energia. A Timão Rum foi realizada nos anos anteriores, no dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o evento tem como objetivo o combate à discriminação racial.

“Tradicionalmente recebemos muitos torcedores e participantes de todo o país. Até o momento, somam 144 cidades do estado de SP. Além disso, temos competidores do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Brasília. É muito interessante ver a relevância da Timão Run fora da capital paulista e mesmo do estado, que revela a paixão de tantos corredores pelo clube e pela oportunidade de viver essa experiência”, destaca Maurício Fragata, organizador da corrida de rua do Corinthians.

A Timão Run é conhecida também por ser uma corrida de rua democrática, que oferece três percursos diferentes em uma mesma prova e que conta com corredores de diversas idades, sendo a mais nova com 12 anos e PCD, assim como corredores de até 80 anos. A Timão Run não é apenas para corintianos, corredores de outros times também podem participar e aproveitam a oportunidade para conhecer a Neo Química Arena no dia 27 de novembro.

A 7ª edição do evento esportivo, contará com horários de largada específicos: a largada dos 15 km será às 6h30 e a dos 5 km e 10 km, às 7h. Nesta edição da Timão Run serão disponibilizados dois tipos de kits para os participantes:

– Kit Básico: camiseta, sacochila e copo.

– Kit Premium: camiseta, sacochila, copo, toalha e ecobag.

Inscrições: Membros do programa Fiel Torcedor têm desconto na inscrição.

Além dos kits, os participantes poderão se preparar para a corrida com 30 (trinta) dias, ininterruptos e subsequentes, de acesso gratuito às unidades Redfit, academia parceira da Timão Run.

Retirada de Kits:

A entrega dos kits para Timão Run 2022 será feita nos dias 25 e 26 de Novembro das 10h às 21h, na loja Decathlon Anália Franco – Av. Regente Feijó, 1425 – São Paulo/SP

É necessário apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição.

Mais informações: www.oficialtimaorun.com.br

Fonte: Timão Run