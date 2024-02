Visibilidade ou risco? O dilema das marcas que participam do BBB

Reprodução/Twitter Antony Blinken

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, virá ao Brasil na próxima semana e tem encontro marcado com o presidente Lula (PT), de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo governo americano.

Blinken deve passar por Brasília e pelo Rio de Janeiro, em seguida, irá para a Argentina, onde também participará de uma reunião com o líder do país, Javier Milei.

A chegada do secretário está prevista para terça-feira (20) em Brasília e quarta (21) no Rio de Janeiro. No Rio, um dos compromissos de Blinken é uma reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.

Neste ano, o Brasil vai presidir o G20 e está com a Cúpula de Líderes agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. A Cúpula representa a conclusão dos trabalhos conduzidos pelo país que ocupa a presidência rotativa do bloco.

Além do G20, a visita de Blinken também tem relação com a celebração de 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e EUA.

Fonte: Nacional